В РФ представили первый отечественный контактно-аккумуляторный маневровый электровоз

Он получил название ЭМКА2

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в состав АО" Трансмашхолдинг") представил на салоне "PRO//Движение.Экспо" контактно-аккумуляторный маневровый электровоз постоянного тока с асинхронными тяговыми двигателями, сообщили в пресс-службе группы "Техноспарк", которая является разработчиком литий-ионных батарей для электровоза.

Новый маневровый электровоз, получивший название ЭМКА2, предназначен для работы в депо и на пассажирских вокзалах крупных станций, где по экологическим соображениям нежелательно использование дизельных двигателей. Может также эксплуатироваться в условиях промышленных предприятий. Электровоз способен работать от контактной сети или от бортового накопителя энергии. Специальная зарядная инфраструктура для локомотива не требуется. Накопитель и тяговая система ЭМКА2 позволяют без подключения к контактной сети провести состав массой до 2 000 тонн на расстояние до 14 км. Локомотив без поезда способен пройти за счет питания от батареи до 100 км.

Два опытных образца литий-ионных накопителя энергии для контактно-аккумуляторного маневрового электровоза ЭМКА2 разработали в группе "Техноспарк".

"Использование локомотивов на базе литий-ионных батарей вместо маневровых тепловозов позволяет экономить до 70-80% горюче-смазочных материалов, на 40-60% сократить текущие эксплуатационные расходы, а также уровень шума при работе. Такие локомотивы станут первыми серийными машинами в России, их создание - продолжение тренда на электродвижение, который мы наблюдаем во всех секторах экономики и сами активно участвуем в этих преобразованиях", - приводит пресс-служба слова генерального директора группы "Техноспарк" Олега Лысака.

Трехстороннее соглашение о создании экологически чистых маневровых локомотивов с использованием гибридного привода было подписано в июне 2019 года между АО "Трансмашхолдинг", ОАО "Российские железные дороги" и АО "Роснано". В адрес РЖД должен поступить 131 локомотив в течение шести лет после приемки первой машины.

ЭМКА2 - существенное достижение отечественной науки и техники. Маневровый электровоз создан впервые в практике российского транспортного машиностроения. В СССР серийно выпускались два локомотива такого класса - ВЛ41 (в 1963-1964) и ВЛ26 (в 1966-1967).