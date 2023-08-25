Шульгинов заявил, что энергостратегия России до 2050 года будет готова к концу года

Она будет также учитывать переход страны к углеродной нейтральности в 2060 году, сообщил министр энергетики РФ

ТОБОЛЬСК, 25 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики планирует завершить в этом году подготовку Энергетической стратегии РФ до 2050 года. Об этом журналистам сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.

"Энергостратегия до 2050 года будет готова к концу года", - отметил он.

Сейчас действует энергетическая стратегия РФ до 2035 года, которая была утверждена в 2020 году, а затем актуализирована. Документ фиксирует в качестве стратегических целей ТЭК содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике.

Энергостратегия России до 2050 будет учитывать уже переход страны к углеродной нейтральности в 2060 году.