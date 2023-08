Новый китайский автобренд BAW представлен в Москве

Дистрибьютором автомобилей в РФ стала компания BNM

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Презентация грузовика китайского бренда BAW (Beijing Automobile Works Co., Ltd.) прошла в Москве. Дистрибьютором автомобилей в РФ стала компания BNM (Build New Mobility). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места проведения презентации.

По словам президента ассоциации "Российские автомобильные дилеры" и председателя совета директоров компании "БН-Моторс" Алексея Подщеколдина, пока грузовики поставляются в РФ из Китая в собранном виде. Запуск сборки на заводе бренда компании BNM в Брянске состоится через два месяца.

"Первые партии ввозятся в виде целых, мы проводим испытания. И уже через два месяца начнется сборка", - рассказал ТАСС Подщеколдин.

Старт продаж запланирован на 1 ноября, отметил он.

О грузовике BAW

Легкие коммерческие грузовики BAW, оснащенные двигателем 2 литра мощностью 122 л. с., доступны в вариантах: с однорядной и двухрядной кабиной. Вместимость первого - 2 человека, второго - 5 человек, включая водителя. Общая масса грузовиков - до 3,5 тонн, благодаря чему управлять ими могут водители с категорией прав "B" (легковые автомобили).

Машина будет доступна к продаже как в бензиновой, так и в газобензиновой версии. Грузоподъемность модели 1,5 тонны.

Стоимость

Рекомендованная розничная цена на грузовик в бензиновой версии с однорядной кабиной составляет 2,08 млн рублей, двухрядной - 2,11 млн рублей, следует из презентации представителя компании BNM. Газобензиновая версия с однорядной кабиной обойдется покупателям в 2,37 млн рублей, с двухрядной - в 2,4 млн рублей.