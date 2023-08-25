Посол Украины: Киев может продолжить транзит газа РФ по договору с третьими странами

По словам Марко Шевченко, Украина не будет вести переговоры с "Газпромом" для продления соглашения о транзите через свою территорию после 2024 года

КИШИНЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Украина не будет вести переговоры с "Газпромом" для продления соглашения о транзите газа через свою территорию после 2024 года, но открыта для обсуждения этого с покупателями российского газа в Европе. Об этом заявил посол Украины в Кишиневе Марко Шевченко.

"Украина заявила, что не будет инициировать переговоры о продлении контракта, поскольку мы находимся в состоянии войны и разорвали дипломатические отношения с Москвой. Мы ждем позиции "Газпрома" или российских властей, Украина открыта к любому варианту в плане транзита, потому что в настоящее время поставки осуществляются через Украину в Приднестровье и Республику Молдова", - сказал дипломат в интервью порталу "Голос Бессарабии".

"По моему личному мнению, Украина, к примеру, может иметь договор о транзите с Германией, Польшей, Республикой Молдова. Если они будут покупать [российский] газ и решат, что он может идти транзитом через Украину, то почему бы и нет", - предположил Шевченко.

В случае прекращения транзита газа через Украину Молдавия лишится дешевой электроэнергии и должна будет решить вопрос снабжения газом и электроэнергией Приднестровья. При этом Приднестровье обеспечивает свыше 80% потребностей правобережной Молдавии в электроэнергии, которая вырабатывается из российского газа и намного дешевле поставок компаний Украины и Румынии.