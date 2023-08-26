Правительство внесло изменения в методику расчета ставок таможенных пошлин на нефть

Согласно документу, новое постановление касается индикативного значения, при превышении которого размер дисконта Urals к Brent может быть ограничен

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российский кабмин постановил внести изменения в методику расчета ставок экспортных таможенных пошлин на нефть, следует из размещенного на официальном портале правовой информации документа. Они касаются ранее введенных ограничений на размер дисконта Urals к Brent при расчете экспортной пошлины.

С 15 апреля при расчете вывозных таможенных пошлин на нефть учитывается не только средняя цена Urals на мировых рынках (средиземноморском и роттердамском), но и North Sea Dated на рынке Северного моря (котировка Argus на основе цены пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent).

Новое постановление касается индикативного значения, при превышении которого размер дисконта Urals к Brent (North Sea Dated) может быть ограничен. Раньше на период с 15 мая по 14 июня 2023 года он составлял $204,4 за тонну (около $28 за баррель), а на все последующие периоды - $182,5 за тонну (около $25 за баррель).

Теперь это значение на период с 15 мая по 14 июня 2023 года установлено в размере $204,4 за тонну, с 15 июня по 14 августа - $182,5 за тонну, на все последующие периоды - $146 за тонну (примерно $20 за баррель).

Обновленная методика будет применяться при расчете ставок экспортных таможенных пошлин на нефть с 1 сентября 2023 года.

Ранее статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов говорил, что эффект для федерального бюджета РФ от ограничения дисконта Urals к Brent при расчете экспортной пошлины на нефть будет незначительным, особенно по сравнению с эффектом от аналогичной меры по налогу на добычу полезных ископаемых.