Эксперты считают, что экспорт угля РФ миновал рекордные уровни и в дальнейшем будет падать

В консалтинговой компании "Яков и партнеры" рассказали, что в зависимости от сценария, снижение может составить от 3% до 67%

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Экспорт российского угля достиг рекордных значений в 2021-2022 годах, в дальнейшем, до 2050 года, объем поставок на внешние рынки будет постепенно падать. Об этом говорится в отчете "Яков и партнеры" (бывшие партнеры российского офиса консалтинговой компании McKinsey).

Эксперты отметили, что обвального падения не произойдет. Экспорт будет снижаться постепенно в течение нескольких лет. Это связано с тем, что развивающиеся рынки будут по-прежнему нуждаться в российском угле.

"[Экспорт] будет постепенно снижаться, несмотря на спрос со стороны развивающихся стран, вплоть до 2050 г. В зависимости от сценария, падение может составить от 3% до 67%", - сообщили в "Яков и партнеры".

По их мнению, негативное влияние на объемы окажет то, что Китай и Индия, одни из главных импортеров, будут стремиться к обеспечению своих экономик собственным углем. Поэтому приоритетные рынки для России существенно изменятся.

Например, если по энергетическому углю Индия к 2030 году будет продолжать оставаться ключевым потребителем российского угля, то к 2050 году ее доля снизится, а вот рынок стран Юго-Восточной Азии увеличится с текущих 20-25% до более 60%.

"В целом в базовом сценарии суммарный экспорт угля из России не будет испытывать сильных потрясений. Если в 2022 г. он составил около 221 млн т, то к 2030 г. в наиболее вероятном сценарии он снизится менее чем на 1%, до 219 млн т, а к 2050 г. составит 218 млн т", - отметил партнер консалтинговой компании и соавтор отчета Дмитрий Васюков.