Компания с опережением завершила геологоразведочные работы на месторождении, сообщил ее президент Константин Бейрит

ПЕВЕК, 28 августа. /ТАСС/. "Селигдар" инвестировал более 1,6 млрд рублей в проект месторождения Кючус в Якутии, сообщил журналистам президент "Селигдара" Константин Бейрит.

По словам президента холдинга, "Селигдар" с опережением завершил геологоразведочные работы на Кючусе. Всего было пробурено более 110 тыс. погонных метров. По предварительной оценке, прогнозные ожидания по запасам золота на месторождении подтверждаются.

В 2023 году "Селигдар" приобрел лицензию на освоение флангов Кючусского рудного поля. Запасы месторождения составляют 175 тонн золота, после доразведки месторождения и его флангов ожидается прирост запасов до 250-280 тонн золота.

"По нашей стратегии мы планируем выйти на объем добычи в 20 тонн к 2030 году, как только начнется добыча на Кючусе, это даст дополнительно не менее 10 тонн ежегодно. В Алдане мы выйдем на уровень 10 тонн гораздо раньше, уже с запуском Хвойного, в дальнейшем добыча будет производится на этом уровне ", - добавил Бейрит.

В октябре 2021 года компания "Белое золото" - совместное предприятие госкорпорации "Ростех" и полиметаллического холдинга "Селигдар" - стала победителем аукциона на крупнейшее в России месторождение золота Кючус. Месторождение Кючус расположено за полярным кругом, на территории Верхоянского и Усть-Янского улусов Республики Саха (Якутия).

"Селигдар" - одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке.