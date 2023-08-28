ДНР получит доступ к ФГИС Такси

По соглашению с СИЦ Минтранса России с 1 сентября ДНР сможет вести региональные реестры в необходимых объемах

ДОНЕЦК, 28 августа. /ТАСС/. Доступ к Федеральной системе учета служб такси ФГИС получит Министерство транспорта Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

"В преддверии ввода в эксплуатацию с 1 сентября федеральной государственной информационной системы легковых такси (ФГИС Такси) на основании Федерального закона от 29.12.2022 N 580-ФЗ, было подписано соглашение между Министерством транспорта Донецкой Народной Республики и Ситуационно-информационным центром Министерства транспорта Российской Федерации (СИЦ Минтранса России) о ведении регионального реестра перевозчиков легковых такси, регионального реестра легковых такси и регионального реестра служб заказа легкового такси с использованием ФГИС Такси", - говорится в сообщении.

В Минтрансе пояснили, что в соответствии с документом, Министранс региона получает доступ к ФГИС Такси и возможность ведения региональных реестров в необходимых объемах.