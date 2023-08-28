Bloomberg: выплаты при потере спутника ViaSat-3 приведут к росту цен на страховом рынке

По информации агентства, сумма страхового иска может достичь рекордных $420 млн

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Потенциально высокий размер компенсации по страховому иску, который американская коммуникационная компания Viasat может подать в связи с проблемами при запуске ее спутника ViaSat-3 Americas, может привести к росту цен на рынке космического страхования. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, компания может объявить о полной потере запущенного в июле спутника ViaSat-3 Americas стоимостью около $1 млрд. В этом случае, по оценкам экспертов отрасли, сумма страхового иска достигнет рекордных $420 млн, что приведет к росту цен на страхование подобных объектов в будущем и сделает рынок менее доступным для других операторов спутников.

Руководство компании пока не приняло решение о подаче иска, поскольку масштабы возникших при запуске спутника проблем все еще не установлены, уточняет Bloomberg. Для этого компании потребуется до трех месяцев, заявил ранее генеральный директор Viasat Марк Данкберг.

В материале отмечается, что этот спутник был призван играть ключевую роль в расширении зоны покрытия фиксированной широкополосной связи компании.

По данным агентства, все меньше игроков готовы брать на себя высокие риски, характерные для рынка космического страхования. Так, несколько лет назад известные страховщики American International Group Inc. и Allianz SE закрыли свои космические портфели. Как пояснил Bloomberg руководитель глобального космического подразделения страховой компании AXA SA Крис Кунштадтер, в настоящий момент на рынке, известном своей "низкой частотой убытков при их высокой серьезности", присутствует не больше 30 компаний.

1 мая компания Viasat сообщила об успешном запуске спутника ViaSat-3 Americas на ракете-носителе Falcon Heavy компании SpaceX со стартового комплекса в Космическом центре имени Кеннеди НАСА во Флориде. 12 июля компания заявила о начале проверки в связи с неожиданным происшествием в ходе развертывания отражателя спутника, которое может существенно повлиять на его работу. Как утверждает агентство Reuters, в результате стоимость акций компании упала на 20%.