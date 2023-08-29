Тамбовская область и Белоруссия договорились о сотрудничестве в сфере беспилотной авиации

Стороны намерены проводить совместные опытно-конструкторские работы по созданию, модернизации и модификации беспилотных авиационных комплексов

ТАСС, 29 августа. Представители Тамбовской области и Республики Беларусь договорились о совместной разработке и внедрении новейших технологий в производство компонентов беспилотных авиационных систем. В рамках соглашения разработки будут вестись также по навесному оборудованию, программному обеспечению, оборудованию наземной инфраструктуры, они станут перспективными для развития сельского хозяйства, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Подписи под документом поставили руководители Научно-производственного центра многофункциональных беспилотных комплексов Национальной академии наук Беларуси и тамбовской Ассоциации цифрового развития. Стороны договорились о совместной разработке и внедрении новейших технологий в производство компонентов беспилотных авиационных систем, навесного оборудования, программного обеспечения, оборудования наземной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Соглашение подписано в рамках рабочего визита делегации Тамбовской области в Белоруссию. Стороны намерены проводить совместные опытно-конструкторские работы по созданию, модернизации, модификации беспилотных авиационных комплексов, создадут региональные центры мониторинга, оснащенные различными типами беспилотной авиационной техники. Соглашение предусматривает проведение двусторонних и многосторонних консультаций, встреч, переговоров и других мероприятий. "Мы обсудили особенности применения беспилотной авиации в сфере сельского хозяйства. Для нас это перспективное направление. В частности, для орошения полей и защиты наших лесов", - цитирует пресс-служба главу региона Максима Егорова.