В Татарстане запустили производство деталей шасси для "Автоваза" за 1 млрд рублей

В пресс-службе ФРП сообщили, что объем производства после выхода на проектную мощность составит 14 млн деталей в год

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Компания "Джошкуноз Алабуга" запустила в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане серийное производство деталей шасси для "Автоваза". Инвестиции в проект превысили 1 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда развития промышленности (ФРП).

"Общие инвестиции превысили 1 млрд рублей, из которых 500 млн рублей предоставил федеральный ФРП в виде льготного займа по программе "Комплектующие изделия", - говорится в сообщении. Отмечается, что с привлечением займа ФРП компания приобрела высокотехнологическое оборудование и наладила выпуск цельноштампованных и составных металлических деталей шасси (подвески и мостов).

Объем производства после выхода на проектную мощность составит 14 млн деталей в год. Локализация производства достигает 100%.

"Джошкуноз Алабуга" в июле 2023 года отправила автоконцерну "Автоваз" первую партию деталей подвески для Lada Vesta. В ближайшем будущем запланирован запуск серийного производства деталей для Lada Granta.

"Джошкуноз Алабуга ведет деятельность на российском рынке в сфере автомобилестроения на протяжении 10 лет. Сейчас мы впервые наладили серийное производство деталей для крупнейшего российского автопроизводителя "АвтоВАЗа". Это стало возможно благодаря льготному займу ФРП", - приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "Джошкуноз Алабуга" Октема Эджевита.

В дальнейшем предприятие намерено наладить выпуск других деталей шасси, которые будут применяться при сборке на конвейере автомобилей отечественных и иностранных брендов, локализованных в России. "В ходе реализации проекта создано 74 рабочих места", - добавили в пресс-службе.

Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.