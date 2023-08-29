Большая часть компаний ФРГ видит негативное влияние энергетического курса страны на бизнес

Его положительный эффект увидели только 13% участников голосования

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Большая часть германских фирм негативно оценивает влияние на свою деятельность политики энергетического перехода, проводимой властями страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Торгово-промышленной палаты ФРГ (DIHK), опубликованные на сайте организации.

Так, 52% опрошенных фирм заявили о "негативном или очень негативном" влиянии на собственный бизнес избранного руководством страны курса по достижению климатической нейтральности. Его положительный эффект увидели только 13% участников голосования. В энергоемких отраслях о негативных последствиях энергетического перехода заявили три четверти компаний. Заместитель гендиректора DIHK Ахима Деркса назвал такие показатели тревожными, "учитывая большое значение промышленности для всей [страны как] места ведения бизнеса".

Барометр энергетического перехода, который DIHK составил в 11-й раз на основе опроса, в настоящий момент показывает значение минус 27 по шкале от минус 100 до плюс 100. В организации отметили, что это худший показатель с начала проведения социологических замеров по данному вопросу в 2012 году.

"Широкие слои нашей экономики сильно обеспокоены нехваткой энергоснабжения в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - прокомментировал результаты опроса Деркс. По словам эксперта, сомнения предприятий в собственной конкурентоспособности "как никогда велики". Даже в строительной отрасли и сфере услуг, которые "часто получают прямую выгоду от заказов в рамках энергетического перехода, настроения явно ухудшаются", добавил он.

В опросе приняли участие 3 572 германских компаний из всех отраслей и регионов республики.

После начала спецоперации РФ на Украине Германия решила отказаться от импорта российских энергоресурсов. ФРГ больше не получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба", а также российский трубопроводный газ из-за диверсий на трех ветка "Северных потоков". Согласно недавнему исследованию швейцарской консалтинговой фирмы Prognos, цены на электроэнергию в ФРГ в ближайшие годы останутся высокими, если поставки российского газа в республику не возобновятся в полном объеме. Председатель Ассоциации германских профсоюзов Ясмин Фахими заявила 17 августа, что Германия не может преодолеть экономический спад из-за высоких цен на энергоносители.