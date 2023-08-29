Источник: ведомства обсуждают снижение пошлины на удобрения до 7%

В Минфине не ответили на запрос ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Ведомства обсуждают вопрос введения единой ставки экспортной пошлины на удобрения в 7%, а не в 8%, как обсуждалось ранее, сообщили ТАСС два информированных источника.

"Проект постановления внесен. Что касается ставки, то обсуждается на срок с 1 сентября по конец 2024 года снижение с 8 до 7%", - сказал ТАСС федеральный чиновник, знакомый с вопросом. Еще один источник подтвердил, что вопрос о снижении ставки до 7% обсуждается.

В Минфине не ответили на запрос ТАСС.

Ранее Минфин России исключил два вида минеральных удобрений (водородфосфат диаммония и диводород фосфат аммония) из проекта постановления о введении единой экспортной пошлины на удобрения. Источник ТАСС в отрасли пояснял, что в обновленном законопроекте Минфина два вида водорастворимых удобрений выведены из-под предлагаемой пошлины из-за их высокой себестоимости.

Минфин РФ предлагал установить с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года единую экспортную пошлину со ставкой 8% по всем видам удобрений. Один из крупнейших российских производителей удобрений, компания "Фосагро", заявляла, что обсуждаемые параметры экспортной пошлины не учитывают себестоимость и рентабельность продукции, которая сильно отличается для разных видов удобрений.

РФ с 1 января ввела экспортную пошлину на минеральные удобрения в размере 23,5% в случае, если цена удобрений превысит $450 за тонну. Поставки ниже этой цены пошлиной не облагаются. Пошлина действует до конца 2023 года.

Однако Минфин в июне заявлял, что бюджет РФ пока получил около 5% от запланированных на этот год взносов по экспортным пошлинам на удобрения, правительство изучает возможность замены этого механизма.