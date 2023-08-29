"Полюс" в I полугодии увеличил выпуск золота на 36%

Он достиг 1,448 млн унций

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Полюс", крупнейший производитель золота в РФ, в первом полугодии 2023 года увеличил выпуск золота на 36%, до 1,448 млн унций, продажи - на 24%, до 1,261 млн унций, говорится в сообщении компании.

Скорректированная чистая прибыль "Полюса" по МСФО в январе - июне 2023 года выросла на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $1,05 млрд, скорректированная EBITDA - на 37%, до $1,687 млрд, выручка - на 29%, до $2,368 млрд. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 71% против 66% в аналогичный период годом ранее.

Капитальные затраты компании в I полугодии 2023 года увеличились на 4%, до $400 млн.

"Полюс" завершил программу обратного выкупа акций, сообщили в компании.