Украина сократит площади под озимые на 30% при отсутствии экспорта по морю

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что уже два иностранных судна из девяти, которые оставались в украинских черноморских портах с февраля 2022 года, прошли до Босфора

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Аграрии Украины сократят посевные площади под озимые культуры на 30% в случае отсутствия экспорта зерна по Черному морю. Об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

"Если у нас не возобновится экспорт через порты Черного моря, то украинские товаропроизводители вынуждены будут сократить посевные площади под озимые на 30% или вообще не работать в этом сезоне, так как их хранилища будут заполнены нынешним урожаем", - сказал он.

В то же время, отметил Марчук, уже два иностранных судна из девяти, которые оставались в украинских черноморских портах с февраля 2022 года, прошли до Босфора. "С точки зрения безопасности приложены максимальные усилия, коридор можно считать безопасным для судов и членов экипажей. Поэтому Украина уже готова не только выпускать суда, но и принимать новые, чтобы загружать их продукцией. И не только аграрной, но и другими товарами для вывоза на внешние рынки", - считает он.

По словам Марчука, если удастся достичь консенсуса с европейскими и мировыми страховыми компаниями по условиям страхования судов, то украинские черноморские порты в нынешних условиях могли были принимать их по 25-35 в месяц. Он также напомнил, что в бюджете Украины на эти нужды уже заложено 20 млрд гривен ($541,3 млн).

"В этом году урожай зерновых и масличных культур на Украине ожидается примерно такой же, как и в прошлом, - порядка 76 млн тонн. При условии работы морских и сухопутных маршрутов можно выйти на ежемесячный экспорт 4,5 млн тонн аграрной продукции. А с учетом нового урожая потенциально годовой экспорт может составить 50 млн тонн", - считает заместитель главы Всеукраинского аграрного совета.

О зерновой сделке

Россия 17 июля отказалась продолжить участие в заключенной год назад зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована.

Минобороны РФ заявило, что Россия с 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Тем не менее в Москве подчеркивают, что готовы незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но она должна быть реализована в части, касающейся России.