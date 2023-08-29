Группа ММК в I полугодии снизила чистую прибыль по МСФО на 9,1%

Выручка по МСФО упала на 12,5%

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль группы ММК по МСФО в январе - июне 2023 года снизилась на 9,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 51,6 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Чистая прибыль группы ММК по РСБУ за этот период, напротив, выросла - на 11,8%, до 54,6 млрд рублей.

Выручка по МСФО упала на 12,5% - до 352,7 млрд рублей. EBITDA ММК за полугодие сократилась на 14,5%, до 88,07 млрд. рублей. Рентабельность EBITDA составила 25%.

Свободный денежный поток ММК за шесть месяцев 2023 года сократился на 48,3%, до 9,02 млрд рублей, отражая рост капитальных затрат.

Чистый долг компании вырос до 84,18 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составляет 0,6x против 0,06х годом ранее.

Прогноз рынка

Компания ожидает, в III квартале сохранения благоприятной конъюнктуры рынка. "Стабилизация спроса на высоком уровне будет поддерживаться сезонной строительной активностью и устойчивым потреблением в других отраслях промышленности", - говорится в материалах компании. Кроме того, ММК планирует до конца текущего года запустить 1-ю очередь коксовой батареи №12 суммарной мощностью 1,25 млн тонн сухого кокса в год.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России, осуществляя производство широкого сортамента металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью для всех основных металлопотребляющих отраслей российской промышленности.