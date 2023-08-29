В Мали правительство сможет получить до 10% акций любой местной горнодобывающей компании

В первые два года коммерческого использования месторождения власти могут увеличить пакет на дополнительные 20%

ПРЕТОРИЯ, 29 августа. /ТАСС/. Временный президент Мали Ассими Гоита подписал новый Горный кодекс, который регулирует работу национального горнодобывающего комплекса. Его цель - увеличить доходы государственного бюджета. Об этом сообщил деловой портал Zonebourse.

Теперь правительство имеет возможность получить до 10% акций любого работающего в Мали горнодобывающего предприятия или проекта. При этом в течение двух первых лет коммерческого использования месторождения власти могут увеличить этот пакет на дополнительные 20%. Пакет акций до 5% в предприятии может быть также передан местным жителям.

Предыдущий Горный кодекс ограничивал до 20% участие государства и местных властей в горнодобывающих компаниях. Сейчас оно увеличено до 35%.

Ожидается, что ежегодно новый Горный кодекс будет приносить государственному бюджету дополнительно $803 млн.

Мали обладает крупными запасами золота, железной руды, марганца, лития и урана. Мали занимает в Африке 4-ю позицию по объемам добычи золота. В прошлом году страна добыла 69,3 тонны золота.