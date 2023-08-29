В Индии заявили, что приобретение нефти у России соответствует интересам индийского народа

Как отметили в МИД Индии, "каждая страна пытается заключить наилучшую сделку для своих граждан и пытается смягчить последствия роста цен на энергоносители"

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 августа. /ТАСС/. Индия не намерена отказываться от приобретения нефти у России, поскольку это соответствует интересам индийского народа. Об этом сказал глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в интервью телеканалу NDTV.

"Мы должны строить отношения с миром. Когда же дело доходит до того, что нам выгодно, мы не должны отступать. Я не должен подвергать наш народ угрозе растущей инфляции", - сказал министр.

"Премьер-министр [Индии Нарендра Моди] сказал: "Следуйте своей позиции, которая приносит пользу Индии". И мы это сделали", - добавил глава индийского внешнеполитического ведомства.

Джайшанкар указал, что каждая страна пытается заключить наилучшую сделку для своих граждан и пытается смягчить последствия роста цен на энергоносители. "И Индия не является исключением", - подчеркнул министр.

Нью-Дели не откликнулся на призыв ряда стран Запада отказаться от сотрудничества с Россией в энергетической области из-за ситуации на Украине. Как заявлял ранее министр нефти и природного газа республики Хардип Сингх Пури, нефть не имеет клейма какой-либо страны и Нью-Дели продолжит проводить независимую политику для обеспечения собственной энергетической безопасности.