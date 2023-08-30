29 августа, 21:05

Мишустин примет участие в запуске энергообъекта в Московской области

По информации пресс-службы кабмина, на мероприятии будут присутствовать вице-премьер Александр Новак, полпред президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор региона Андрей Воробьев

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду примет участие в запуске энергетического объекта в Московской области.

Как сообщила пресс-служба кабмина, на мероприятии также будут присутствовать вице-премьер Александр Новак, полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В предыдущий раз Мишустин в Подмосковье посещал НПО им. Лавочкина в Химках в апреле по случаю Дня космонавтики. В 2022 году глава кабмина приезжал на Жостовскую фабрику декоративной росписи в Мытищах, на машиностроительный завод "Тонар" в Орехово-Зуево, а также из Лобни принимал участие в запуске движения на нескольких участках автомобильных дорог федерального значения. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичНовак, Александр ВалентиновичВоробьев, Андрей ЮрьевичРоссияЩеголев, Игорь Олегович
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