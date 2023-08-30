Товарооборот Хабаровского края и Белоруссии увеличился в 2,2 раза за 5 лет

По итогам 2022 года показатель вырос на 87%

ХАБАРОВСК, 30 августа. /ТАСС/. Торговые отношения Хабаровского края и Белоруссии динамично развиваются, за прошедшие пять лет товарооборот вырос более чем в два раза. Об этом сообщили ТАСС в правительстве региона.

Вопросы развития международного сотрудничества регионов Дальнего Востока со странами будут обсуждаться на сессиях Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре во Владивостоке.

"Правительством Хабаровского края проводится работа по укреплению существующего сотрудничества с Республикой Беларусь. Внешняя торговля Хабаровского края и республики показывает положительную динамику. Так, по итогам 2022 года товарооборот увеличился на 87%, за прошедшие 5 лет он увеличился в 2,2 раза", - сказали в правительстве.

По итогам первого квартала этого года товарооборот увеличился почти в три раза.

На потребительском рынке Хабаровского края представлен широкий ассортимент товаров белорусских производителей, в числе которых сахар, соль, сыры, молочная, мясная и бакалейная продукция, кондитерские изделия, соки, детское питание, фруктовая и овощная консервация, детские товары, одежда и многое другое. На сегодня крупными торговыми организациями края заключено более 30 контрактов с белорусскими партнерами. При этом работа ведется как напрямую с производителями из республики, так и через дистрибьюторов. Сейчас отмечается увеличение интереса аграриев к белорусской технике. Помимо сельскохозяйственной отрасли эта техника активно используется в жилищно-коммунальном хозяйстве, горнодобывающей, лесопромышленной и других отраслях. В край поставляется техника марок "БелАЗ", "МАЗ", "МТЗ". Из Хабаровского края в Белоруссию поставляются продукция завода "Дальэнергомаш", каркасные палатки, дизайнерская одежда, биодобавки из ламинарии для пищевой промышленности.

В правительстве края отметили, что триггером в перезагрузке отношений между регионом и страной стал визит делегации во главе с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым в республику весной прошлого года. По итогам было заключено соглашение между правительством Хабаровского края и правительством Белоруссии о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и других сферах. Осенью того же года белорусская делегация посетила Хабаровский край. В сентябре состоятся Дни Республики Беларусь в Хабаровском крае - в планах обсуждение форматов сотрудничества и B2B-переговоры.