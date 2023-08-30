Сбер предоставит льготные кредиты крымским предприятиям на 43 млрд рублей

Кредиты по региональной программе Минстроя России выдаются на приобретение или создание основных средств, их строительство или реконструкцию

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сбербанк заключил с Минстроем России соглашение по программе льготного кредитования заемщиков, которые являются резидентами свободной экономической зоны в Республике Крым и Севастополе. В рамках программы уже подали заявки на сумму более 43 млрд рублей, сообщили в кредитной организации со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.

"В рамках программы предприятия полуострова могут получить кредит на сумму от 10 млн до 10 млрд рублей на срок до 10 лет по ставке не выше ключевой ставки Банка России. Корпоративные клиенты уже подали заявки по этой программе на общую сумму свыше 43 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова Попова.

В кредитной организации отметили высокий спрос на эту программу и уточнили, что кредиты по региональной программе Минстроя России выдаются на капитальные вложения: приобретение или создание основных средств, их строительство или реконструкцию. Получить льготное финансирование могут предприятия, имеющие действующий договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне Крыма и Севастополя, добавили в Сбербанке.

Свободные экономические зоны начали действовать в Крыму и Севастополе с 2015 года. На начало 2023 года в Республике Крым были зарегистрированы 1 210 участников СЭЗ, которые реализуют более 1,3 тыс. проектов. По итогам 2022 года объем выплаченных участниками свободной экономической зоны налогов составил более 40 млрд рублей - на 16,6% больше по сравнению с 2021 годом.