В ГД внесли законопроект, увеличивающий срок уведомления клиентом банка об утрате средств

Согласно документу, клиент будет обязан уведомить банк не позднее 60 календарных дней после обнаружения факта утраты денег с банковской карты

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) внес на рассмотрение палаты законопроект об увеличении срока, в который клиент должен уведомить банк об обнаружении факта утраты денежных средств со своего счета. Автор предлагает внести изменения в закон "О национальной платежной системе", текст документа размещен в думской электронной базе.

Согласно документу, в случае утраты денежных средств с банковской карты клиент будет обязан уведомить банк не позднее 60 календарных дней после обнаружения факта утраты. В настоящее время этот срок составляет два дня, после этого клиент, пострадавший от мошеннической схемы, не вправе требовать денежные средства у банка. По мнению Чернышова, законопроектом будут созданы дополнительные условия, защищающие денежные средства клиента в банке.

"Учитывая проблемы в настоящей сфере деятельности, а именно тенденцию роста мошеннических действий, низкую раскрываемость преступлений, отсутствие комплексного механизма защиты денежных средств граждан, а также отстраненность организаций, осуществляющих перевод денежных средств, от ответственности за хищение денежных средств граждан, принятие настоящего законопроекта представляется необходимым", - пояснил автор.