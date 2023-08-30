В Самарской области дефицит бюджета увеличился до 53,6 млрд рублей после поправок

Поправки предполагают увеличение доходов бюджета на текущий год до 249 млрд рублей, расходов - до 302,7 млрд рублей

САМАРА, 30 августа. /ТАСС/. Депутаты Самарской губернской думы поддержали поправки в бюджет региона, которые предусматривают рост доходов и расходов в текущем году почти на 4,5 млрд рублей и 5,7 млрд рублей соответственно, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Таким образом, дефицит бюджета составит 53,6 млрд рублей.

"В среду, 30 августа, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в пленарном заседании осенней сессии Самарской губернской думы. Главным в повестке стал вопрос о внесении изменений в областной бюджет с учетом дополнительных поступлений из федеральной казны, а также о перераспределении ранее зарезервированных средств. Деньги будут выделены на ключевые направления социально-экономического развития губернии", - говорится в сообщении правительства.

Поправки предполагают увеличение доходов бюджета на текущий год до 249 млрд рублей, расходов - до 302,7 млрд рублей. Таким образом, за счет поправок дефицит увеличится примерно на 1,2 млрд рублей и составит 53,6 млрд рублей. Увеличение доходов связывают с поступлением налогов на доходы физлиц более чем на 3,4 млрд рублей. Это, в свою очередь, связано с ростом фонда оплаты труда работников. Кроме того, в новом документе учтены поступления из федерального бюджета.

Большая часть дополнительных расходов на сумму более 4 млрд рублей будет направлена на сферу здравоохранения. Из них 1 млрд рублей предусмотрен на содержание учреждений здравоохранения и их ремонт, оснащение новым оборудованием, а также строительство новых зданий. На фонд оплаты труда медиков будет направлено 2 млрд рублей. Азаров сообщил, что еще почти 280 млн рублей будет выделено на закупку вакцин и лекарств.

Еще 200 млн рублей предусмотрено на обеспечение детей-сирот жильем. Его должен получить 591 человек до конца текущего года. Еще 48 млн рублей необходимо для восстановления прав обманутых дольщиков. Также поправки предполагают выделение дополнительных средств для капитального ремонта доходного дома Челышева в Самаре, где произошел крупный пожар. "После оценки объема средств, необходимых для капитального ремонта, мы обещали, что поможем городским властям с его восстановлением. Поэтому 49 млн рублей мы предусматриваем в проекте бюджета на ремонтно-восстановительные работы. Остальное софинансирование осуществляет городской округ Самара, договоренности достигнуты", - сказал Азаров.

Дополнительные средства объемом 524 млн рублей предусмотрены на поддержку агропромышленного комплекса. Азаров добавил, что 160 млн рублей будет направлено на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, которые живут в сельской местности, а также на строительство инженерной инфраструктуры.