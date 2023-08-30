Новак заявил о сокращении Россией поставок нефти к среднему значению в мае - июне

Как ранее отметил вице-премьер, нефтяные компании РФ будут самостоятельно принимать решение, сокращать ли добычу или экспорт нефти в августе в рамках задачи по снижению поставок

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Россия сокращает поставки нефти на мировой рынок по сравнению со средним значением этого показателя в мае - июне 2023 года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Среднее [значение на] май - июнь. В июле уже начали сокращение", - сказал он, отвечая на вопрос, по сравнению с каким периодом Россия сокращает поставки нефти.

В марте Россия начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Срок действия этого снижения несколько раз продлевался - сначала по июнь включительно, затем до конца 2023 года. А после встречи ОПЕК+, которая прошла 4 июня в Вене, решение о добровольном снижении производства было продлено до конца 2024 года.

В августе РФ сократит поставки нефти на мировые рынки на 500 тыс. б/с дополнительно к обязательствам по сокращению добычи, в сентябре намерена снизить экспорт на 300 тыс. б/с.

Ранее Новак говорил, что нефтяные компании РФ будут самостоятельно принимать решение, сокращать ли добычу или экспорт нефти в августе в рамках задачи по снижению поставок.