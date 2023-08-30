Прибыль PetroChina в первом полугодии выросла на 4,5%

Этот показатель составил $11,87 млрд

ПЕКИН, 30 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль китайской нефтегазовой компании PetroChina в январе - июне достигла рекордной отметки в 85,27 млрд юаней ($11,87 млрд по текущему курсу), увеличившись в годовом исчислении на 4,5%. Об этом сообщила Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC).

"В условиях резкого понижения нефтяных цен, опустившихся на 21,7% в годовом исчислении, результаты деятельности PetroChina вновь оказались лучшими в истории по сравнению с аналогичными периодами в прошлом", - уточняется на странице CNPC в социальной сети WeChat.

Согласно опубликованной информации, приток денежных средств от операционной деятельности PetroChina за полгода впервые превысил психологический рубеж в 100 млрд юаней, составив 110,35 млрд ($15,36 млрд). Он оказался на 17,6% выше, чем в январе - июне 2022 года.

Показатель соотношения активов и обязательств PetroChina составил 41,6%, снизившись по сравнению с началом года на 0,9 процентного пункта. Сумма дивидендов компании в 2023 году достигла 38,43 млрд юаней ($5,35 млрд), оказавшись на "лучшем уровне в истории".

PetroChina была создана в 1999 году в процессе изменения структуры Китайской национальной нефтегазовой корпорации, которой принадлежит более 86% пакета акций этой энергетической компании.