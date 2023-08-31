Соцсеть X начнет собирать биометрические данные пользователей при их согласии

Компания не уточнила, что именно будет считаться биометрикой

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Социальная сеть X (ранее Twitter) обновила политику конфиденциальности и начнет собирать биометрические данные пользователей и информацию об истории трудоустройства с их согласия. Новые правила опубликованы на сайте компании.

"С вашего согласия мы можем собирать и использовать ваши биометрические данные для обеспечения безопасности и идентификации пользователей", - говорится в публикации. Компания не уточняет, что конкретно будет считаться биометрикой, однако, как отмечает агентство Bloomberg, другие технологические фирмы под этим термином подразумевают изображение лица, сетчатки глаза и отпечатков пальцев. Кроме того, социальная сеть будет сохранять информацию о трудоустройстве и образовании пользователей, чтобы рекомендовать им вакансии, делиться информацией с потенциальными работодателями.

По данным Bloomberg, политика конфиденциальности X действует до 29 сентября и не включает положение о сборе биометрических данных и хранении истории трудоустройства.

В июле соцсеть обвинили в том, что она неправомерно собирала и хранила биометрические данные жителей штата Иллинойс. Как отмечалось в иске, X "не информировала надлежащим образом пользователей о том, что она хранит их биометрические данные и собирает их с фотографий, которые они загружают в соцсеть".