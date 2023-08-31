Патрушев ознакомился с работой Выборгского судостроительного завода

Секретарь Совета безопасности РФ обсудил с руководством предприятия, а также представителями Минпромторга и Объединенной судостроительной корпорации перспективы развития завода с учетом задач по обеспечению технологической независимости России

ВЫБОРГ /Ленинградская область/, 31 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев посетил Выборг (Ленинградская область), где, в частности, ознакомился с работой Выборгского судостроительного завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию - ОСК).

Патрушев обсудил с руководством предприятия, а также представителями Минпромторга и Объединенной судостроительной корпорации перспективы развития завода с учетом задач по обеспечению технологической независимости России.

На предприятии строят крупнотоннажные и среднетоннажные суда и морские сооружения преимущественно ледового класса: суда снабжения, ледоколы, рыболовные траулеры, буровые платформы для разработки морских шельфовых месторождений, научно-исследовательские суда.

На предприятии реализуются проекты в рамках технического перевооружения, проводимого при поддержке Фонда развития промышленности. Запущено в эксплуатацию новое оборудование: стенды для сборки корпусных конструкций, машины плазменной резки, грузоподъемное оборудование, сварочные аппараты, станки и другие. Идет модернизация наливной док-камеры в рамках доковой программы ОСК. Общая стоимость всех проектов превышает 1 млрд рублей.

Вместе с Патрушевым завод осмотрели статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. О работе и развитии предприятия рассказал его генеральный директор Сергей Черногубовский.

В беседе была подробно рассмотрена производственная программа завода на 2015-2025 годы. Особо участники делегации остановились на кадровой ситуации на предприятии, обратив внимание, что специалистов не хватает и необходимо их готовить, сотрудничая с учебными заведениями Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Помимо этого, рассмотрены вопросы модернизации верфи с акцентом на внедрение современного отечественного оборудования.