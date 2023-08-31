Инфляция во Франции ускорилась впервые с апреля

Потребительские цены в августе увеличились на 4,8% в годовом исчислении, что на 0,5 процентного пункта выше июльских показателей

ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Потребительские цены во Франции выросли в августе на 4,8% в годовом исчислении, что на 0,5 процентного пункта выше июльских показателей. Об этом говорится в отчете Национального института статистики и экономических исследований (Insee).

"Рост потребительских цен в годовом исчислении в августе 2023 года составил 4,8% после 4,3% в прошлом месяце. Это связано с повышением цен на энергию", - отмечается в тексте.

Ускорение инфляции наблюдается в республики впервые с апреля текущего года.

Стоимость энергоносителей в августе выросла на 6,8%, тогда как в июле этот показатель составлял 3,8%. Рост цен на продукты питания несколько замедлился и составил 11,1% против 12,7% в прошлом месяце.

Ранее министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета республики Брюно Ле Мэр заявил, что Франция не вернется к допандемийному уровню инфляции.