Ростехнадзор приостановил работы на двух шахтах "СУЭК-Кузбасс"

Причной закрытия стали нарушения требований безопасности

ТАСС, 31 августа. Сибирское управление Ростехнадзора приостановило выемку угля на лаве № 26-8 в шахте им. 7 Ноября-Новая и ведение горных работ в шахте "Полысаевская" компании "СУЭК-Кузбасс". Об этом сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"В период с 24 по 30 августа 2023 года Сибирским управлением Ростехнадзора было составлено 5 протоколов о временном запрете деятельности: 24 августа на ведение горных работ АО "СУЭК-Кузбасс" Шахтоуправление "Комсомолец", шахта "Полысаевская" за превышение допустимой концентрации метана у дегазационной скважины, невыполнение в полном объеме работ по изоляции горной выработки, предусмотренной технической документацией. <...> 29 августа на выемку угля из лавы № 26-8 АО "СУЭК-Кузбасс" Шахтоуправление им. А. Д. Рубана ПЕ, Шахта им. 7 Ноября-Новая - допущено травмирование работника, за эксплуатацию механизированной крепи с нарушением требований промышленной безопасности, нарушение взрывобезопасности электрооборудования", - написал Виль.

В пресс-службе "СУЭК-Кузбасс" уточнили ТАСС, что шахта "Полысаевская" законсервирована в прошлом году, горные работы здесь не велись. Также после инцидента на шахте им. 7 Ноября-Новая создана комиссия, которая занимается расследованием произошедшего. В компании пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшему.

СУЭК - угольно-энергетическая компания, работает в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. В Кузбассе СУЭК ведет добычу каменного угля на трех разрезах и семи шахтах, в регионе у компании также пять углеобогатительных фабрик.