Госкомиссия по запасам считает необходимыми льготы для трудноизвлекаемых запасов газа

По словам ее главы Игоря Шпурова, зависимость мирового энергобаланса от российского газа к 2050 году будет ключевой

КАЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Государственная комиссия по запасам считает необходимым введение льгот для освоения трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) газа России, заявил глава госкомиссии Игорь Шпуров.

По его словам, зависимость мирового энергобаланса от российского газа к 2050 году будет ключевой, однако для обеспечения спроса на углеводороды необходимо дополнительно обеспечить прирост рентабельных запасов РФ в 27 млрд тонн условного топлива за счет геологоразведки и вовлечения трудноизвлекаемых запасов нефти и газа.

"Мы очень часто говорим о запасах нефти, когда говорим о трудноизвлекаемых запасах, и перечисленные виды налогового стимулирования в настоящее время применяются в основном для нефти. Но мы сегодня понимаем, и голоса звучат сегодня от многих - и газовых компаний и экспертного сообщества - о том, что трудноизвлекаемый газ также нуждается в льготировании", - сказал Шпуров на Татарстанском нефтегазохимическом форуме. По его словам, перспективной является добыча трудноизвлекаемого газа, например, березовской свиты, остаточного низконапорного газа и т.д.

Шпуров сообщил, что стимулирование разработки трудноизвлекаемой нефти дает результат - добыча нефти за счет льгот, которые позволили применять новые технологии, выросла вдвое. Согласно презентации Шпурова, доля ТРИЗ в годовой добыче нефти в РФ составляет 37% (166 млн тонн), а налоговые льготы позволили увеличить долю инновационных технологий в добыче нефти с 35% в 2009 году до 65% в 2019 году.

"Чтобы обеспечить наш энергобаланс - российский и в том числе и мировой энергобаланс, потому что мировой энергобаланс может меньше зависеть от нефти, но в будущем зависимость от российского газа в мировом энергобалансе в 2050 году по нашим оценкам будет ключевой, чтобы нам развивать проекты, нужно до 2050 года обеспечить рентабельными запасами дополнительно 27 млрд тонн условного топлива. Такой должен быть прирост за счет и геологоразведки, и новых технологий освоения трудноизвлекаемых запасов", - сказал Шпуров, уточнив, что примерно 15 млрд тонн условного топлива прироста может обеспечить геологоразведка и 7,5 млрд - разработка ТРИЗ.

Ранее "Новатэк" обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой о стимулировании добычи трудноизвлекаемого газа в РФ. Как говорил в апреле зампред правления "Новатэка" Владимир Кудрин, в России в 2022 году добыча трудноизвлекаемых запасов газа составила порядка 60 млрд куб. м, из которых 23 млрд куб. м приходится на "Новатэк". По его словам, необходимо распространить преференции, которые даются по трудноизвлекаемым запасам нефти, на газовые. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов подчеркивал тогда, что в целом министерство поддерживает необходимость разработки трудноизвлекаемых запасов.