Посол Казахстана заявил о заинтересованности страны в партнерстве с Татарстаном

Среди сфер сотрудничества Даурен Абаев назвал нефтегазохимию, сельское хозяйство, информационно-коммуникационные технологии и развитие промышленной кооперации

АСТАНА, 31 августа. /ТАСС/. Казахстанская сторона заинтересована в укреплении связей с Татарстаном в сферах нефтегазохимии, сельского хозяйства и информационных технологий. Об этом заявил посол Казахстана в России Даурен Абаев, который посетил Татарстан с рабочей поездкой.

Как отметили в пресс-службе посольства, Абаев встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и обсудил с ним "состояние и перспективы взаимодействия в контексте дальнейшего углубления казахстанско-российского стратегического партнерства". "Он подчеркнул, что Казахстан заинтересован в укреплении связей в нефтегазохимической, сельскохозяйственной, информационно-коммуникационной сферах, в развитии промышленной кооперации", - говорится в сообщении диппредставительства.

По его информации, Минниханов отметил наличие существенного потенциала для наращивания сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, нефтегазохимической сферах и промышленной кооперации.

В ходе поездки Абаев принял участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме, на полях которого провел переговоры с компаниями, заинтересованными в реализации проектов в Казахстане. Помимо этого, дипломат встретился с представителями местной казахской диаспоры. "Были затронуты актуальные вопросы, волнующие соотечественников, в первую очередь касающиеся изучения казахского языка, и совместные гуманитарные проекты", - пояснили в посольстве.

Согласно его информации, по итогам 2022 года товарооборот Казахстана с Татарстаном составил $758 млн, а за первый квартал 2023 года вырос на 45%.