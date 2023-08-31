31 августа, 12:28,
обновлено 31 августа, 13:22

Миллер: "Газпром" ставит амбициозные цели развития газодобычи и ГТС на 10 лет вперед

По словам главы холдинга, для развития отечественной промышленности и социальной сферы в регионах крайне важна реализация намеченных планов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Газпром" ставит амбициозные цели развития газодобычи и развития газотранспортной системы (ГТС) на 10 лет вперед, заявил глава холдинга Алексей Миллер в ходе совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

"Для развития отечественной промышленности и социальной сферы в регионах, конечно же, реализация наших намеченных планов крайне важна. Поэтому мы работаем на основе нашей долгосрочной программы развития. "Газпром" ставит амбициозные цели развития газодобычи и развития газотранспортной системы на 10 лет вперед. И мы реально на сегодняшний день работаем в режиме двух пятилеток", - сказал он.

"Наши задачи мы с вами решаем уверенно и на 100% выполняем. При этом выполняем опережающими темпами. Здесь я особо хочу отметить работу по расширению ресурсной базы", - добавил глава "Газпрома".

Компания развивает центр газодобычи на Ямале, приступила к обустройству неоком-юрских залежей Бованенковского месторождения. В дальнейшем "Газпром" планирует ввести еще одно месторождение на Ямале - Харасавэйское.

Холдинг также активно продолжает реализацию проектов Восточной газовой программы, подчеркнул Миллер. 

Теги:
РоссияГазпромМиллер, Алексей Борисович
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