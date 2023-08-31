Миллер: поставки газа потребителям "Газпрома" за январь-август превысили уровень 2022 года

Глава "Газпрома" отметил, что компания интенсивно ведет газификацию по всей стране

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Газпром" за восемь месяцев 2023 года поставил отечественным потребителям по своей газотранспортной системе газа больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

"Что касается российского рынка, то за восемь месяцев поставки газа отечественным потребителям по газотранспортной системе "Газпрома" превысили прошлогодний уровень", - сказал он.

"Газпром" продолжает создавать возможности для подключения к газу все большего числа жителей России, интенсивно ведет газификацию по всей стране, отметил Миллер. С начала реализации программы догазификации "Газпром" принял уже более 1 млн заявок. Кроме того, холдинг одобрил более 660 заявок на подключение медицинских и образовательных учреждений в 48 регионах России.

"Профессиональный праздник мы встречаем в особенный год - в этом году, в феврале-месяце, акционерному обществу "Газпром" исполнилось 30 лет. И все эти три десятилетия "Газпром" работает надежно и уверенно, в интересах нашей России. Мы с вами укрепляем энергетическую безопасность и суверенитет страны. Делаем отечественную экономику сильнее и устойчивее", - резюмировал глава "Газпрома".