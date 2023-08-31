Вучич надеется, что никто не рискнет напасть на "Турецкий поток"

Президент Сербии отметил, что страна зарезервировала к предстоящему зимнему сезону порядка 630 млн куб. м газа в хранилищах на своей территории и в Венгрии

БЕЛГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич выразил надежду на то, что газопровод "Турецкий поток" не подвергнется нападениям, так как это может стать катастрофой для республики. Об этом он заявил журналистам в ходе проверки хода строительства автотрассы Рашка - Нови-Пазар на юго-западе страны.

"<...> Мы надеемся, что никому не придет в голову нападать на то, что мы построили, оплатили и купили, с целью оставить нас зимой без этого. Нет никаких признаков того, что это возможно, и я верю, что это никому не придет в голову", - подчеркнул Вучич. Он комментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что нападение на газопровод "Турецкий поток" будет расценено как террористическая атака и немедленно вызовет жесткую ответную реакцию.

Президент подчеркнул, что Сербия зарезервировала к предстоящему зимнему сезону порядка 630 млн куб. м газа в хранилищах на своей территории и в Венгрии.

30 августа Орбан заявил в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, что Венгрия предупреждала о недопустимости повторения на трубопроводе "Южный поток" диверсий, подобных тем, что произошли на "Северном потоке" и на "Северном потоке - 2". "Если кто-то попробует сделать то же самое в этом южном газовом коридоре, мы будем рассматривать это как повод для войны и террористическую атаку и отреагируем немедленно", - предупредил премьер.