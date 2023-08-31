Новак заявил, что потребители в Красноярске могут получить первый газ к юбилею города

По словам вице-премьера, "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по магистральному газопроводу из Томской области в Красноярский край

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по магистральному газопроводу из Томской области в Красноярский край, а первые потребители Красноярска могут получить газ к 400-летнему юбилею города. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании по вопросам развития Красноярского края, которое проводит президент России Владимир Путин.

"Что касается центральных и южных районов Красноярского края, они не присоединены к Единой системе газоснабжения. Что на сегодняшний день предпринято: "Газпром" начал уже проектно-изыскательские работы для того, чтобы спроектировать участок магистрального газопровода из Томской области с компрессорной станции "Володино". Длина этого газопровода будет 700 км до Красноярска. Это первый этап по развитию Единой системы газоснабжения в Восточной Сибири", - сказал Новак, добавив, что по окончании этих работ между "Газпромом" и Красноярским краем может быть подписана программа газификации региона.

Первые потребители в Красноярске могут получить газ к 400-летнему юбилею города, ставится такая задача, отметил вице-премьер.

Ранее власти Красноярского края рассчитывали, что газопровод "Сила Сибири - 2" пройдет рядом с краевым центром, что позволит обеспечить топливом до двух третей населения региона.

Путин поручил оперативно выбрать оптимальные решения по газификации Красноярского края - с учетом "Силы Сибири - 2" или независимо от этого проекта.

"Сила Сибири - 2" - проектируемый газопровод, который должен будет пойти по территории Западной Сибири в Китай. Его максимальная мощность составит 50 млрд куб. м в год. Сырьевыми источниками для него должны стать ресурсы полуострова Ямал, Надым-Пур-Тазовского региона Ямало-Ненецкого автономного округа.