МЭР изучит дополнительные возможности стимулирования глубокой переработки алюминия в РФ

Помощник президента Максим Орешкин отметил, что вектор, который обозначил глава Минэкономразвития Максим Решетников, "касается не только алюминиевой отрасли - он касается и леса, и других природных ресурсов, которые вырабатываются в Сибири"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития может рассмотреть введение дополнительных мер стимулирования глубокой переработки алюминия в РФ, заявил глава министерства Максим Решетников в ходе совещания президента Владимира Путина с кабмином.

"Важно, чтобы крупнейшие компании алюминиевые страны вкладывались активно в переработку. Нам нужна переработка, спрос большой на это есть. Может, мы подумаем над дополнительными мерами стимулирования в глубокую переработку", - сказал министр.

В свою очередь помощник президента РФ Максим Орешкин обратил внимание на то, что вектор, который обозначил Решетников, "касается не только алюминиевой отрасли - он касается и леса, и других природных ресурсов, которые вырабатываются в Сибири".