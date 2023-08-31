ЕС не смог разблокировать транш из Европейского фонда мира на военную помощь Украине

Его планируют разблокировать на следующей неделе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

МАДРИД, 31 августа. /ТАСС/. Евросоюз не смог на заседании Совета ЕС в Толедо разблокировать очередной транш из Европейского фонда мира на выделение военной помощи Украине, намерен это сделать на следующей неделе. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания неформального заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в испанском Толедо.

"К сожалению, новый транш все еще заблокирован", - сказал он, выразив надежду разблокировать его на следующей неделе.

Речь идет об очередном транше на сумму €500 млн, который заблокирован Венгрией. Как заявил в Толедо министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто, Венгрия выступает против предоставления Евросоюзом очередного транша военной помощи Украине на сумму €500 млн, а также создания в этих целях специального фонда на 2024-2027 годы в размере €20 млрд, потому что это означает еще четыре года военных действий. Он сообщил, что подавляющее большинство из стран ЕС по-прежнему "хочет любой ценой и с помощью всех средств" продолжить поставки оружия украинской армии.

Сийярто отметил, что на него "было оказано сильное давление, чтобы заставить Венгрию проголосовать за дополнительный транш в размере €500 млн для финансирования поставок оружия [на Украину], а также за пакет в размере €20 млрд на следующие четыре года". По словам министра, если бы Венгрия согласилась, то ей пришлось бы выделить 80 млрд форинтов (более €200 млн) из средств своих налогоплательщиков, которые "никоим образом не несут ответственности за войну".

Министр сообщил, что Венгрия отказывается обсуждать эти вопросы до тех пор, пока не будут выполнены ее требования к ЕС и Украине. Он подтвердил, что одно из них состоит в необходимости исключения крупнейшего венгерского банка OTP из украинского списка "международных спонсоров войны". Кроме того, отправляясь в Толедо, глава МИД заявил, что Будапешт требует от Брюсселя и Киева детального отчета по вопросу о том, на что были потрачены €50-70 млрд, предоставленные Евросоюзом на помощь Украине.