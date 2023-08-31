Абрамченко: заводы больше не должны продлевать сроки достижения квот вредных выбросов

Речь идет, в частности, об эксперименте по квотированию выбросов, который проходит в Красноярске и Норильске

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Промышленные предприятия больше не должны иметь возможность продлевать сроки достижения квот вредных выбросов в атмосферу, для чего следует ввести штрафы для нарушителей. Такое мнение высказала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам развития Красноярского края.

Речь шла, в частности, об эксперименте по квотированию выбросов, который проходит в Красноярске и Норильске.

"По вашему поручению мы подготовили поправки в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы компании-загрязнители больше не просили нас о "сдвижке вправо". Мы уже пошли один раз навстречу компаниям и сроки реализации эксперимента продлили до конца 2026 года. <…> Вместе с министерством экономического развития и министерством промышленности мы отработали эту шкалу штрафов, от 0,1% до 5% от годовой выручки компании", - рассказала Абрамченко.

Такой дифференцированный подход, по мнению Абрамченко, минимизирует риски для добросовестного бизнеса. Штрафы предлагается применять, если выбросы не будут снижены к концу 2026 года. Также для недобросовестных предприятий предлагается ввести ответственность за воспрепятствование доступу представителей Росприроднадзора на их территорию.

Ситуация в Норильске и Красноярске

Как сообщила вице-премьер, в Норильске фактически один монозагрязнитель - "Норильский никель". "Пока снижения выбросов не произошло. Ждем модернизацию двух производственных площадок предприятия", - отметила Абрамченко, напомнив, что "Норильский никель" предусмотрел финансирование экологической модернизации производства в объеме 274,5 млрд рублей. Два его предприятия, Надеждинский металлургический завод и Медный завод, по словам вице-премьера, показывают следующие цифры: реконструкция Надеждинского завода позволит снизить выбросы диоксида серы почти на 48%, и компания обещает завершить работы на этом объекте к концу текущего года. А модернизация Медного завода к концу 2026 года позволит сократить выбросы наиболее опасных загрязняющих веществ еще на 27%.

В Красноярске основные загрязнители - предприятия теплоэнергетики и Красноярский алюминиевый завод. На них в совокупности приходится порядка 90% выбросов. При этом 74% выбросов приходится на два предприятия теплоэнергетики - Енисейскую территориальную генерирующую компанию и Красноярскую ТЭЦ-1. "Поэтому с экологической точки зрения, конечно, решение вопросов с газификацией города Красноярска имеет ключевое значение", - сказала Абрамченко.

При этом уже сегодня, по словам вице-премьера, можно констатировать снижение выбросов в городе более чем на 10%, благодаря внедрению технологии "Экосодерберг" на "Русале" и закрытию 30 малоэффективных угольных котельных. Дополнительно из федерального бюджета Красноярску выделено 4,4 млрд рублей на перевод частных домовладений с печного на более экологичные виды отопления и на закупку экологичных видов городского транспорта. Предприятия-загрязнители запланировали выделение более 54 млрд рублей на экологическую модернизацию. До конца 2026 года в Красноярске запланирована реализация 36 мероприятий, которые позволят снизить выбросы более чем на 20%.