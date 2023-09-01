Электронная очередь для грузовиков заработала на трех пунктах пропуска через границу РФ

В Минтрансе отмечают, что применение новой системы позволит сократить время ожидания для водителей минимум на 25%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. С 1 сентября пункты пропуска на российских границах ввели электронную очередь для грузовых машин. Сейчас эта система действует на пунктах пропуска "Забайкальск" на границе с Китаем, "Бугристое" на границе с Казахстаном и "Чернышевское" на границе с Литвой.

Указанные пункты пропуска являются наиболее загруженными и расположены на ключевых направлениях грузоперевозок. В Минтрансе отмечают, что применение новой системы позволит сократить время ожидания для водителей минимум на 25% (в ряде случаев - с 1-5 дней до 1 часа), а также снизить издержки перевозчиков.

Бесплатно забронировать дату и время для подъезда к одному из трех пунктов пропуска водители могут через специальный сервис на сайте ФГКУ "Росгранстрой". Воспользоваться услугой можно и через терминалы самообслуживания, которые будут установлены в специально отведенных местах на площадке-накопителе или на подъездном участке дороги.

С 1 марта 2024 года граждане России смогут бронировать дату и время пересечения границы на портале госуслуг, а граждане иностранных государств - в государственной информационной системе электронных перевозочных документов. Дату и время пересечения границы можно будет изменить не позднее чем за три часа до проезда.