Tesla представила в Китае обновленную версию своего электромобиля Model 3

Запас хода новой модели составит около 606 км

ШАНХАЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Американский производитель электромобилей компания Tesla представила в Китае обновленную версию Model 3 с увеличенным запасом хода. Об этом говорится в сообщении представительства компании в КНР.

Это первое обновление модели с момента начала ее выпуска. Эта версия начнет поступать на местный рынок в четвертом квартале 2023 года. Стоимость базовой версии составит 259,9 тыс. юаней ($36,6 тыс.), а за топовую комплектацию покупателям придется заплатить 295,9 тыс. юаней ($41,6 тыс.).

В базовом оснащении запас хода новинки будет примерно на 9% больше, чем у продающейся сейчас модели и составит около 606 км. Новая Model 3, согласно представленной информации, будет комфортней в салоне, для пассажиров на задних сидениях также появятся дисплеи.

В Шанхае работает предприятие по выпуску электромобилей Tesla. Соглашение о его строительстве было подписано в июле 2018 года. Первая очередь предприятия, расположенного в районе Линьган Шанхайской пилотной зоны свободной торговли, была построена всего за один год к концу 2019 года. Общие инвестиции в проект составят около 50 млрд юаней ($7 млрд).

На заводе в Шанхае собираются седан Model 3 и кроссовер Model Y. С октября 2020 года Model 3 китайской сборки экспортируется в страны Европы, в частности в Данию, Швейцарию, Швецию, Испанию, Нидерланды и Норвегию.

В начале мая 2021 года в СМИ появилась информация о планах Tesla построить еще один завод по сборке электромобилей в Шанхае, который будет расположен недалеко от уже работающего предприятия компании в зоне свободной торговли района Линьган. На нем планируется наладить производство Model 3 и Model Y в объеме порядка 450 тыс. электромобилей в год.