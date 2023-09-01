FT: германская медная компания Aurubis может лишиться сотен млн евро из-за кражи

По информации газеты, предприятие обнаружило несоответствия между внутренней отчетностью и фактическими запасами на своих складах в Гамбурге

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Крупнейшая в Европе компания по производству меди - германская Aurubis - столкнулась с масштабной кражей сырья со складов, ущерб от преступления может достигать нескольких сотен миллионов евро. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

Aurubis обнаружила несоответствия между внутренней отчетностью и фактическими запасами на своих складах в Гамбурге. После обнаружения "серьезных признаков нехватки металла" компания обратилась в полицию ФРГ и начала инвентаризацию. По оценкам корпорации, совокупный размер ущерба может достигать нескольких сотен миллионов евро.

В июне корпорация уже сообщала о "преступной деятельности" в свой адрес. Тогда Aurubis подала заявление в прокуратуру Гамбурга с призывом начать расследование по подозрению в краже промежуточной металлургической продукции в отношении нескольких своих бывших и действующих сотрудников, а также подрядчиков. В настоящее время неизвестно, связаны ли оба случая между собой.

Aurubis была основана в 2008 году. Согласно данным на сайте компании, на своих плавильных заводах она ежегодно производит более 1 млн тонн катодной (очищенной от примесей) меди чистотой 99,99%. Она является крупнейшей в Европе группой по выплавке и переработке меди. Компании принадлежат промышленные объекты по всей Европе, включая большой комплекс в южной части Гамбурга.