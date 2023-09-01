Погрузка по сети РЖД в августе выросла на 0,1%

Она составила 103,7 млн тонн

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Погрузка на железнодорожной сети РФ по итогам августа выросла на 0,1% по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составила 103,7 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Российские железные дороги" (РЖД).

"По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в августе 2023 года составила 103,7 млн тонн, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Грузооборот за август текущего года снизился на 1,4% и составил 218,1 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 2,3% и составил 269,8 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-август 2023 года составила 825,9 млн тонн, что на 0,7% больше, чем за восемь месяцев 2022 года.

Наибольший прирост за январь-август 2023 года наблюдается в отправках зерна - 20,3 млн тонн (+45% к январю-августу 2022 года); кокса - 7,7 млн тонн (+10,2%); лома черных металлов - 9 млн тонн (+3,4%). При этом наблюдается снижение погрузки лесных грузов - 18,3 млн тонн (-19,3% к январю - августу 2022 года); химикатов и соды - 14,5 млн тонн (-6%); промышленного сырья и формовочных материалов - 20,7 млн тонн (-3,8 %); руды железной и марганцевой - 75,4 млн тонн (-2,5%); нефти и нефтепродуктов - 139,8 млн тонн (-2%).

Грузооборот за январь - август 2023 года вырос на 1,2% по отношению к показателю 2022 года и составил 1775,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 0,3% и составил 2205 млрд тонно-км.