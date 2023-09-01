Конгрессмен заявил о необходимости США ускорить поставки вооружений Тайваню

Из-за задержек доставки долг перед островом составляет $19 млрд

ГОНКОНГ, 1 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны ускорить поставки вооружений Тайваню, чтобы ликвидировать долг перед островом в размере $19 млрд. Об этом заявил заместитель председателя комитета по вооруженным силам Палаты представителей Роб Уиттман в ходе встречи в Тайбэе с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

"Нам также известно о тех невероятных усилиях, которые предпринимает Тайвань для своей самообороны, включая продление срока службы в армии", - приводит его слова офис главы администрации Тайваня. "У нас есть обязательство гарантировать то, чтобы мы наверстали задержки поставок по программам продажи вооружений иностранным вооруженным силам, которые существуют между двумя нашими странами", - указал Уиттман.

"Могу сказать вам о том, что члены Палаты по обе стороны от прохода [представители Демократической и Республиканской партий] сфокусированы на том, чтобы обеспечить восполнить это отставание в $19 млрд по программе поставок иностранным вооруженным силам", - добавил он.

США являются основным поставщиком вооружений для армии Тайваня. В настоящее время портфель невыполненных поставок американского оружия острову составляет около $19 млрд.