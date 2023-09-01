1 сентября, 13:58,
обновлено 1 сентября, 14:12

Минфин сообщил, что проект об обмене замороженных активов нацелен на небольших инвесторов

Он находится в высокой степени готовности, отметили в ведомстве

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Проект указа президента России об обмене замороженных активов находится в высокой степени готовности, нацелен в первую очередь на инвесторов с небольшими средствами, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Указ мы с ЦБ почти "допилили", он в целом почти готов. В первую очередь он будет нацелен на розничных инвесторов, это не крупные институциональные портфели, это небольшие портфели людей, которые вложили свои небольшие средства в иностранные ценные бумаги. Будет предложено иностранным инвесторам выкупить эти ценные бумаги, как правило иностранные, за счет средств со счетов "С". Главное условия выкупа - это отсутствие дисконта по отношению к российским гражданам, чтоб они продавали свои ценные бумаги по рыночным ценам. Очередность будет для инвесторов, в первую очередь речь идет о небольших счетах. Конкретная отсечка будет определяться, но это будет медианный розничный инвестор. Мы говорим о суммах, сопоставимых со средним размером ИСС", - пояснил Моисеев. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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