В России восстановился рынок цифровых книг после отрицательной динамики в 2022 году

Как отметил гендиректор "Литрес" Сергей Анурьев, во втором квартале 2023 года емкость рынка составила 2,988 млрд рублей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Книжный сервис "Литрес" фиксирует восстановление российского рынка цифровых книг (включает электронные и аудиокниги) после отрицательной динамики в 2022 году. По итогам второго квартала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок цифровых книг впервые показал рост, сообщил гендиректор "Литрес" Сергей Анурьев.

"Несмотря на то, что нет проблем с бумагой, с типографскими материалами и со станками, была большая зависимость нашей цифровой книги от существующей западной модели монетизации, мобильных приложений, <…> разных рекламных сетей, которые выходили с российского рынка в прошлом году <…> и которые составляли 80% объема от привлекаемой аудитории как минимум у нас. В связи с чем рынок [цифровых книг] показал отрицательную динамику в начале 2022 года. Сейчас мы можем констатировать, что рынок наконец-то вышел на уровни до начала СВО, на уровни первого квартала 2022 года", - сказал он на отраслевой конференции "Книжный рынок - 2023" в рамках Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ).

Согласно презентации Анурьева, представленной на пресс-конференции, во втором квартале 2023 года емкость рынка цифровых книг составила 2,988 млрд рублей, что на уровне конца 2021 года. По результатам первого полугодия 2023 года она составила 5,955 млрд рублей. "Литрес" ожидает, что по итогам года емкость рынка составит примерно 12 млрд рублей.

"В принципе недостатка в литературе мы не отмечаем, отмечаем достаточно большие проблемы с переструктурированием ассортимента, к которому привыкли наши читатели. Читатели привыкли, к примеру, читать Агату Кристи, Терри Пратчетта, ждать выхода новинок Стивена Кинга, постепенно они учатся другим читательским привычкам", - сказал гендиректор "Литрес".

Среди топовых жанров в продажах Анурьев выделил книги по саморазвитию и личностному росту, любовное фэнтези, современные любовные романы, современные детективы и боевую фантастику.

О ярмарке

36-я Московская международная книжная ярмарка проходит в Москве в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" на Краснопресненской набережной с 30 августа по 3 сентября. ММКЯ учреждена в 1977 году и с 1998 года проводится ежегодно. В ярмарке принимают участие более 300 издателей и книгораспространителей из России и других стран.

ТАСС - генеральный информационный партнер ММКЯ.