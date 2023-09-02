ЕС по итогам августа заполнил ПХГ до рекордного уровня

Поставки СПГ за месяц упали на 11%

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Закачка газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) в августе оказалась почти на треть ниже по сравнению с прошлым годом и стала одной из наименьших за последние годы, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Однако общие накопленные запасы газа в ЕС к концу месяца достигли исторического максимума для августа - около 93%. При этом поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в прошедшем месяце упали на 11% по сравнению с июлем из-за заполненности хранилищ и низких цен.

Европейские ПХГ в августе пополнились почти на 9 млрд кубометров, что на 31% ниже прошлогодних показателей. Отбор газа из хранилищ составил только около 850 млн куб. м - на 0,5% меньше значения годом ранее. Однако к концу месяца Германия и ряд других стран Евросоюза кратковременно расходовали газ из своих ПХГ на фоне небольшого снижения температур и низкой доли ветрогенерации в регионе.

Запасы газа в хранилищах Европы на 31 августа выросли до 92,81% - на 11,97 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в них находится более 102 млрд куб. м газа. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа. Ранее в Еврокомиссии рассчитывали достичь таких показателей только к ноябрю.

При сохранении текущих темпов закачки газа Европа может достичь следующей ключевой отметки в 95% уже во второй половине сентября. Абсолютный максимум заполненности ПХГ ЕС наблюдался 28 октября 2019 года - 97,86%. При благоприятном стечении обстоятельств для Евросоюза этот рекорд может быть побит в текущем году также во второй половине октября.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее отмечало, что Европа может заполнить свои газовые хранилища практически на 100% уже к середине сентября, но даже такие высокие запасы в случае холодной зимы и полной остановки поставок газа из России могут привести к нестабильности на рынке зимой. МЭА также допускало, что к концу грядущего отопительного сезона запасы в ПХГ ЕС могут опуститься ниже критических 20%. Пройти прошлый отопительный сезон Европе во многом помогла теплая погода зимой.

Цена газа в Европе по итогам августа выросла на 38%. Если 31 июля фьючерсы на газ торговались на уровне около $290 за 1 тыс. куб. м, то 31 августа 2023 года торги закрылись на уровне $400. При этом средняя цена за август увеличилась на 18%, до около $396 за 1 тыс. куб. м.

Поставки СПГ в Европу

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в августе существенно замедлились, упав на 11% к июлю и на 3% к прошлому году - до 9,8 млрд куб. м. Однако этот показатель стал вторым для данного месяца в истории. Предыдущий максимум был установлен в августе 2022 года. Всего в январе - августе 2023 года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составляют порядка 88,65 млрд куб. м - на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

СПГ в 2023 году занимает первое место по доле среди источников получения газа Европой - 40%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 30 августа. На втором месте с долей в 30% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 11% - поставки из Северной Африки.

Доля поставок газа с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) упала до 8,57%. Однако это больше, чем поставляется из Великобритании (6,78%).