Россельхознадзор будет проводить инвентаризацию виноградных насаждений

Правительство приняло соответствующее постановление

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство России одобрило закрепление за Россельхознадзором проведение инвентаризации виноградных насаждений. Соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.

"Проектом постановления за Минсельхозом России закрепляется утверждение порядка проведения инвентаризации виноградных насаждений, порядка ведения паспорта виноградного насаждения. За Россельхознадзором - проведение инвентаризации виноградных насаждений. Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в документе.

Уточняется, что на заседании рассматривалось постановление правительства "О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации (в части внесения изменений в положение о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации и положение о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору)".

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, призванный улучшить учет виноградных насаждений, закрепить технологические правила производства вин в виде единого исчерпывающего документа, а также обеспечить дополнительную поддержку отрасли.

Как следует из закона, за Россельхознадзором с 1 марта 2024 года закрепляются полномочия по проведению инвентаризации виноградных насаждений с периодичностью не реже одного раза в два года в отношении каждого виноградного насаждения. Утверждать порядок сбора данных о виноградниках теперь будет Минсельхоз - эти полномочия переданы ему от правительства РФ.

Кроме того, виноделов обяжут создавать паспорт виноградного насаждения на бумажном носителе и направлять в федеральную саморегулируемую организацию (СРО) в виде электронного образа документа. Затем федеральная СРО будет направлять такие паспорта в Минсельхоз.