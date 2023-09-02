Внебюджетные инвестиции в экономику Татарстана выросли не менее чем на 10% в I полугодии

Основной объем приходится на инвестиции российских регионов

КАЗАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Объем внебюджетных инвестиций в экономику Татарстана вырос на менее чем на 10% в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщила ТАСС руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

"[По итогам первых шести месяцев 2023 года] по оценке агентства, это будет больше, чем 380 млрд рублей. И <…> точно больше, чем 10-процентный рост мы покажем по внебюджетным инвестициям", - сказала Минуллина.

По ее словам, основной объем приходится на инвестиции российских регионов. "В основном это Россия. У нас большая активизация предпринимателей субъектов РФ, наших внутренних тоже. Мы видим очень серьезную активизацию внутри страны, связанную с импортозамещением", - сказала Минуллина.

Ранее сообщалось, что инвестиции в основной капитал республики по итогам девяти месяцев 2022 года составили 538,5 млрд рублей. Это на 6% больше аналогичного периода 2021 года.