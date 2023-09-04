В Волгоградской области в 2023 году нарастят экспорт горчицы почти в 2,5 раза

Планируется экспортировать порядка 5 тыс. тонн продукции

ВОЛГОГРАД, 4 сентября. /ТАСС/. Объемы экспорта горчицы в Волгоградской области в 2023 году вырастут почти в 2,5 раза по отношению к 2022 году - до 5 тыс. тонн. Об этом ТАСС сообщили в комитете сельского хозяйства региона.

"В 2022 году волгоградскими предприятиями экспортировано около 2,1 тыс. тонн масла и других видов продукции из горчицы. В 2023 году планируется отправить на экспорт порядка 5 тыс. тонн продукции, уже экспортировано 4 тыс. тонн", - сказал ТАСС представитель комитета, уточнив, что продукция поставляется в Белоруссию, Германию, Канаду, Японию.

По данным администрации региона, Волгоградская область - лидер по производству горчичного масла и порошка в России. В 2022 году регион произвел 96% от всего объема производства горчичного масла в стране, а также 7,2 тыс. тонн горчичного порошка, что составляет 74% от суммарных показателей по стране. В 2023 году посевная площадь горчицы в Волгоградской области увеличена в 1,5 раза - почти до 104 тыс. га. В настоящее время уборка горчицы в регионе практически завершена. Валовой сбор на сегодняшний день составил 80 тыс. тонн, в 2022 году он составлял 49 тыс. тонн.

В настоящее время возделыванием горчичной культуры занимаются около 100 сельскохозяйственных организаций региона. Общий объем производства горчичного масла в 2022 году вырос более чем на 14% - до 7,8 тыс. тонн. В Волгоградской области осуществляют деятельность два крупнейших в России предприятия по выпуску горчичного масла и других продуктов переработки горчицы, их совокупная производственная мощность - 27 тыс. тонн. Так, горчичное масло от "Сарепты" и под торговой маркой "Горлинка" известно в России как бренд Волгоградской области, оно продается за пределами региона и идет на экспорт.