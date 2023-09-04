4 сентября, 11:44

В ДНР начал вещание филиал ВГТРК

В июне правительство РФ утвердило открытие филиалов ВГТРК в Луганске и Донецке и упразднение представительства ВГТРК в Киеве

ДОНЕЦК, 4 сентября. /ТАСС/. Филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) начал эфирное вещание в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил председатель регионального правительства Евгений Солнцев.

"Сегодня начал свое эфирное вещание филиал ВГТРК - государственная телевизионная и радиовещательная компания "Донецк", - написал он в Telegram-канале.

В июне правительство РФ утвердило открытие филиалов ВГТРК в Луганске и Донецке и упразднение представительства ВГТРК в Киеве. Соответствующее постановление внесло изменения в приложение к уставу компании. 

Теги:
РоссияСолнцев, Евгений Александрович
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